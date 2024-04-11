Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

Пассажира отправили в тюрьму за курение в самолете и нападение на бортпроводника

В Великобритании пассажира отправили в тюрьму на пять месяцев за «оскорбительное поведение» на борту самолета. Подробности истории сообщает BBC.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Ямайки в Англию в ноябре 2022 года, но приговор 26-летнему Омару Эдвардсу озвучили только сейчас. В материалах суда говорится, что мужчина первым поднялся на борт и начал хватать предметы с сидений попутчиков. Затем он покурил вейп в туалете и напал на одного из бортпроводников.

«Поведение Эдвардса было настолько плохим, что он получил письменное предупреждение от капитана воздушного судна, — заявил представитель полиции лондонского аэропорта Гатвик. — Этот случай показывает, что жестокое обращение с работниками авиакомпаний неприемлемо, и мы будем преследовать правонарушителей».

Как пишет издание, Эдвардс также должен будет выплатить пострадавшим на борту компенсацию в размере 2,4 тысячи фунтов стерлингов (около 283 тысяч рублей), штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 59 тысяч рублей) и судебные издержки.

Ранее пассажир авиакомпании Swiss International Airlines устроил дебош на борту самолета, летевшего из Нью-Джерси в Цюрих. Он оскорблял членов экипажа и попытался прорваться в кабину пилотов.

