Порноактриса переспала с мужчинами из 40 стран и оценила русского любовника

Порноактриса из Австралии переспала с мужчинами из 40 стран, оценила их качества в постели и отдельно отметила любовника из России. Об этом пишет Daily Star.

Так как по роду занятий Коко Бэ приходилось заниматься сексом с мужчинами со всего мира, она решила выяснить, верны ли стереотипы о любовниках из разных стран. В ходе своеобразного исследования она опиралась не на место, где мужчина жил, а на страну, где он родился.

«Многие мужчины из консервативных культур обожают всякое необычное. Например, я встречала парней из Индии и арабских стран, которые любят анальный секс в разных видах», — заявила Бэ.

При этом любовники из Германии и Великобритании показались порноактрисе самыми скучными. Однако она отметила, что они очень заботятся о том, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и получала удовольствие.

Бэ также рассказала, что сексуальный опыт с русским мужчиной оказался слишком интенсивным, так как она «не могла угнаться за его выносливостью». «Он жил у меня, и мы расстались по моей инициативе. Мне пришлось сказать ему, что я не хочу заниматься этим часами. Мне такое просто не нравится», — поделилась опытом порноактриса.

В итоге Бэ пришла к выводу, что больше всего ей понравились любовники из Бразилии, потому что они «просто хотели повеселиться любым возможным способом».

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