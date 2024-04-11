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10:13, 11 апреля 2024Экономика

Россияне лишили соседей отопления из-за страха сломать плитку

Жители Перми лишили соседей отопления, не желая портить плитку

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Жители Перми оставили соседей без тепла, не желая портить плитку. О ситуации сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Ленина. Собственники жилплощади, где была повреждена труба отопления, отказались впустить коммунальщиков. Как позже объяснили жильцы, из-за страха, что в результате ремонтных работ будет испорчена облицовочная плитка. Вследствие этого целый подъезд лишился отопления.

Управляющая компания обратилась в суд. Хозяев квартиры обязали предоставить ремонтной бригаде доступ к общедомовым инженерным сетям. Плитку жильцы демонтировали самостоятельно.

Ранее жительница Набережных Челнов набросилась на соседский дверной видеоглазок. Предварительно открутив лампу с потолка, она разбила глазок ножом и молотком, подожгла его, заклеила и засунула внутрь спички. Все это время устройство продолжало работать и снимало происходящее.

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      Виктория Клабукова
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