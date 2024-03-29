Среда обитания
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18:18, 29 марта 2024Среда обитания

Жительница российского города напала на соседский дверной глазок

Жительница Набережных Челнов устроила конфликт из-за тамбурной двери

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Жительница многоквартирного дома в Набережных Челнах набросилась на дверной видеоглазок соседа, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Нападение попало на видеокамеру устройства. Девушка по имени Алена открутила лампу с потолка, затем начала бить глазок ножом и молотком. Она также поджигала устройство, заклеивала его и засовывала внутрь спички. Устройство при этом продолжало работать и фиксировать происходящее.

Соседи девушки рассказали, что ранее она конфликтовала с ними из-за тамбурной двери. Женщина мешала пользоваться е и угрожала поджечь соседские машины. Когда дверь все же сняли, соседка начала мстить соседям.

По поводу атаки на глазок девушка заявила пожарным, что во всем виноват сам сосед по имени Юрий. Тот, в свою очередь, написал заявление из-за порчи имущества с требованием возместить ему семь тысяч рублей.

Ранее юрист Виктория Ситдикова дала совет россиянам, которых заливают соседи сверху. Им следует составить акт квартиры и обратиться в суд для получения денежной компенсации.

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      Мария Черкасова
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