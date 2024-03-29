Жительница российского города напала на соседский дверной глазок

Жительница Набережных Челнов устроила конфликт из-за тамбурной двери

Жительница многоквартирного дома в Набережных Челнах набросилась на дверной видеоглазок соседа, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Нападение попало на видеокамеру устройства. Девушка по имени Алена открутила лампу с потолка, затем начала бить глазок ножом и молотком. Она также поджигала устройство, заклеивала его и засовывала внутрь спички. Устройство при этом продолжало работать и фиксировать происходящее.

Соседи девушки рассказали, что ранее она конфликтовала с ними из-за тамбурной двери. Женщина мешала пользоваться е и угрожала поджечь соседские машины. Когда дверь все же сняли, соседка начала мстить соседям.

По поводу атаки на глазок девушка заявила пожарным, что во всем виноват сам сосед по имени Юрий. Тот, в свою очередь, написал заявление из-за порчи имущества с требованием возместить ему семь тысяч рублей.

Ранее юрист Виктория Ситдикова дала совет россиянам, которых заливают соседи сверху. Им следует составить акт квартиры и обратиться в суд для получения денежной компенсации.