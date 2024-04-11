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13:54, 11 апреля 2024Бывший СССР

Песков заявил о правильности начала СВО

Песков: планы Киева устраивать терроризм доказывают правильность начала СВО
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: РИА Новости

Заявления властей Киева о террористических планах нового контрнаступления, в ходе которого планируется разрушить Крымский мост, доказывают правильность начала спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации», — заявил Песков.

По его словам, действия Украины доказывают правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что нет смысла проводить переговоры по Украине без участия в них России. Комментируя условия, при которых Россия рассмотрела бы участие в этом мероприятии, Песков отметил, что изначально нужно понять, какая формула мира будет обсуждаться на саммите.

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