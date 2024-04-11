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13:38, 11 апреля 2024Мир

В Кремле заявили о бессмысленности переговоров по Украине без России

Песков: нет смысла проводить переговоры по Украине без участия России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет смысла проводить переговоры по Украине без участия в них России. Его цитирует РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен», — заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о перспективах переговоров в Швейцарии.

Комментируя условия, при которых Россия рассмотрела бы участие в этом мероприятии, Песков отметил, что изначально нужно понять, какая формула мира будет обсуждаться на саммите.

Представитель Кремля также подчеркнул, что с марта 2022 года геополитическая ситуация изменилась, и это необходимо учитывать в любых переговорах.

Ранее швейцарский депутат Ги Меттан высказался о планируемом саммите. Он заявил, что проведение мирной конференции по Украине без России абсурдно и противоречит самой идее мира, так как для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон.

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      Лина Пивоварова
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