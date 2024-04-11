Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 11 апреля 2024Мир

Полковник объяснил активность польской авиации из-за действий России

Полковник Матвийчук: Польша демонстрирует свой испуг из-за действий ВВС России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил зафиксированную 11 апреля активность польской авиации, которая, как объяснила Варшава, была связана с действиями России. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук подчеркнул, что Польша демонстрирует свой испуг из-за работы Военно-воздушных сил (ВВС) РФ.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, поскольку Варшава зафиксировала «активность дальней авиации РФ». Утверждалось, что активность российской авиации связана с ударами по объектам на территории Украины. Оперативное командование ВС Польши заявило, что следит за ситуацией.

«Поляки каждый раз, когда наши стратегические силы выходят на позиции для нанесения ударов по инфраструктуре Украины, поднимают в воздух свою авиацию. Тем самым они демонстрируют остальным членам НАТО и Евросоюза свою озабоченностью интенсивностью действий России, а также демонстрируют свой испуг», — объяснил Матвийчук.

Это военный ажиотаж, направленный на эскалацию русофобии и выпрашивание каких-то преференций в виде вооружения, финансирования и так далее

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

11 апреля Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что утром 11 апреля на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В 4:42 по московскому времени тревога прозвучала на территории Волынской области. Прежде она была объявлена в других регионах Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

      Трампа уличили в желании разделить НАТО на две части

      ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

      Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

      Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше