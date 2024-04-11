Полковник объяснил активность польской авиации из-за действий России

Полковник Матвийчук: Польша демонстрирует свой испуг из-за действий ВВС России

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил зафиксированную 11 апреля активность польской авиации, которая, как объяснила Варшава, была связана с действиями России. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук подчеркнул, что Польша демонстрирует свой испуг из-за работы Военно-воздушных сил (ВВС) РФ.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, поскольку Варшава зафиксировала «активность дальней авиации РФ». Утверждалось, что активность российской авиации связана с ударами по объектам на территории Украины. Оперативное командование ВС Польши заявило, что следит за ситуацией.

«Поляки каждый раз, когда наши стратегические силы выходят на позиции для нанесения ударов по инфраструктуре Украины, поднимают в воздух свою авиацию. Тем самым они демонстрируют остальным членам НАТО и Евросоюза свою озабоченностью интенсивностью действий России, а также демонстрируют свой испуг», — объяснил Матвийчук.

Это военный ажиотаж, направленный на эскалацию русофобии и выпрашивание каких-то преференций в виде вооружения, финансирования и так далее Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

11 апреля Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что утром 11 апреля на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В 4:42 по московскому времени тревога прозвучала на территории Волынской области. Прежде она была объявлена в других регионах Украины.