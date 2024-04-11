После уничтожения ТЭС в Киевской области введут графики отключения света

После уничтожения Трипольской ТЭС в Украинке введут графики отключения света

В городе Украинка Киевской области Украины введут графики отключения света после уничтожения Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) ударом российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал издания Страна.ua «Политика Страны» со ссылкой на жителей города.

«Утром нам позвонили и сказали, чтобы мы закрывали окна и предупредили, что будут отключать свет и воду, а горячей воды не будет вообще. Сказали, что холодная вода будет сегодня с 18:00 до 21:00, а завтра — с 09:00 до 10:00 и с 12:00 до 14:00», — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Отмечается, что сейчас пожар уже ликвидирован, а дороги к ТЭС перекрыты. На место также не пускают журналистов.

Об ударе по Трипольской ТЭС сообщили представители пророссийского подполья утром 11 апреля. Позднее в сети появилось видео с горящим энергообъектом, а местные власти рекомендовали жителям плотно закрыть окна и сделать запасы воды.