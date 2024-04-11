Баста заявил о прекращении выпуска альбомов

Рэпер Баста заявил, что больше не будет выпускать альбомы

Российский рэп-исполнитель Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) заявил о том, что больше не будет выпускать музыкальные альбомы под своим псевдонимом. Об этом он сообщил ТАСС.

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта "Баста" никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего», — подчеркнул артист. Он добавил, что выпустит сингл вместе с клипом в День космонавтики, 12 апреля, а также напомнил, что совсем недавно открыл в Дубае ресторан, который стал его первым проектом за границей.

Ранее появилась информация о многомиллионной прибыли ресторанов исполнителя. Отмечалось, что чистая прибыль сети заведений музыканта Frank by Баста за прошлый год выросла на 62 процента по сравнению с 2022-м — со 104 миллионов рублей до 198.