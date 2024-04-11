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08:01, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали два правила похода в туалет

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два правила, которые нужно соблюдать при походе в туалет. Выпуск, в котором она озвучила эти рекомендации, доступен на платформе «Смотрим».

Врач подчеркнула, что во избежание запоров никогда не нужно терпеть позывы к опорожнению кишечника. Также она посоветовала выбирать правильное положения во время сидения на унитазе. Россиянам раскрыли, что колени в процессе дефекации должны быть выше бедра. Для этого рекомендуется использовать невысокие унитазы.

«Как бы смешно это ни казалось, но это относится именно к функциональному положению внутри всех органов и систем», — заключила Шаповаленко.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ борьбы с запорами. По его словам, слабительным эффектом обладает лактоза, содержащая в молоке. Поэтому, подчеркнул специалист, для решения подобной проблемы можно употребить в пищу этот продукт.

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