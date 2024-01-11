Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:19, 11 января 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный способ борьбы с запорами

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный способ борьбы с запорами. Выпуск, в котором медик рекомендовал пить молоко для слабительного эффекта, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, помогает ли молоко при запоре, предположила, что напиток действительно обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением женщины. «Удивительный факт, но молочный сахар — лактоза — у многих взрослых людей вызывает слабительное действие», — отметил специалист.

Ранее терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В их число врачи включили кукурузные отруби, чернослив и йогурт.

До этого врач-диетолог Эльвира Фесенко назвала использование клизм распространенной ошибкой россиян при запорах. По ее словам, клизмы нарушают работу микрофлоры кишечника.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Со всех сторон душат» Путин назвал экономику России первой в Европе. И объяснил, почему подорожали яйца

      В Google решили уволить сотни сотрудников

      Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии

      Путин назвал российского губернатора «следующим за Господом в иерархии»

      Самбурская показала фигуру в мини-шортах

      Врач назвал неочевидный способ борьбы с запорами

      Главу российского оборонного предприятия задержали за хищения миллионов рублей

      Россиянин раскодировался и расчленил попугая жены

      В Латвии приняли окончательное решение о конфискации Дома Москвы в Риге

      Еще один российский город остался без света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости