Врач назвал неочевидный способ борьбы с запорами

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный способ борьбы с запорами. Выпуск, в котором медик рекомендовал пить молоко для слабительного эффекта, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, помогает ли молоко при запоре, предположила, что напиток действительно обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением женщины. «Удивительный факт, но молочный сахар — лактоза — у многих взрослых людей вызывает слабительное действие», — отметил специалист.

Ранее терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В их число врачи включили кукурузные отруби, чернослив и йогурт.

До этого врач-диетолог Эльвира Фесенко назвала использование клизм распространенной ошибкой россиян при запорах. По ее словам, клизмы нарушают работу микрофлоры кишечника.