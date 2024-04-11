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09:19, 11 апреля 2024Путешествия

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в один регион

В МИД порекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России порекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок на Ближний Восток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, в этом регионе сохраняется напряженная обстановка: все еще наблюдается нестабильность в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Дипломат посоветовала отказаться от путешествий в эти страны, за исключением случаев крайней необходимости.

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Захарова также отметила, что ситуация в сфере безопасности в Иордании остается стабильной и что перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства маловероятен.

В марте российское посольство посоветовало соотечественникам воздержаться от поездок в Гаити. Эта рекомендация связана с крайне тяжелой криминогенной обстановкой в государстве.

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      Марина Черняк
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