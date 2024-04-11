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08:16, 11 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин вылил на односельчанина солярку во время ссоры и поджег его

Житель ЯНАО поссорился с односельчанином, вылил на него солярку и поджег

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) арестовал 35-летнего местного жителя, подозреваемого в жестокой расправе над односельчанином во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, все произошло 23 марта в селе Толька Красноселькупского района. Мужчина, распивая спиртные напитки в компании односельчан, поссорился с одним из них, а затем вылил на него солярку и поджег. Когда огонь начал распространяться по комнате, злоумышленник убежал на кухню и у открытого окна стал дожидаться пожарных. Потерпевшего доставили в больницу с термическими ожогами, он не выжил.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). Фигуранту уже предъявили обвинение.

Ранее в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Новоуральска, который устроил два поджога. В результате одного из них заживо сгорели четыре человека.

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      Олеся Мицкевич
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