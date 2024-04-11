Россиянина задержали за имитацию секса с елкой

В Петербурге 30-летнего мужчину задержали за имитацию секса с елкой

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали 30-летнего мужчину за имитацию секса с елкой на улице Дыбенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, в полицию обратились неравнодушные прохожие. Они утверждали, что россиянин, вероятно находившийся под воздействием психотропных препаратов, снял штаны на детской площадке и попытался удовлетворить свои сексуальные потребности с деревом у обочины.

Свидетелем подобных действий стала семилетняя девочка. Прибывшие полицейские вместе с врачами скорой помощи посадили петербуржца в карету, которая увезла его в отделение токсикологии.

У него диагностировали серьезные повреждения: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, повреждения груди и живота. За состоянием пациента начали наблюдать медики. Относительно его выходки с елью решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист, который мастурбировал в машине при женщине с пятилетним ребенком, стал фигурантом уголовного дела.