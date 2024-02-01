В России мастурбировавший при пятилетнем ребенке таксист стал фигурантом дела

В Санкт-Петербурге мастурбировавший при ребенке таксист стал фигурантом дела

В Санкт-Петербурге таксист, который мастурбировал в машине при женщине с пятилетним ребенком, стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, рукоблудом оказался 51-летний уроженец Азербайджана. Как выяснила «Фонтанка», россиянка с сыном возвращались из гостей. Женщина вызвала такси через приложение, выбрав детский тариф.

Во время поездки водитель стал обсуждать с петербурженкой откровенные темы, а затем и вовсе предложил оценить размер своего полового органа. Все развратные действия мужчина делал при детсадовце, находившемся в салоне на заднем сиденье.

Россиянка отметила, что инцидент произошел еще в конце 2023 года. Однако она решилась прийти в полицию только сейчас, вместе с заявлением горожанка предоставила оперативникам видеозапись, которую успела сделать, пока таксист не выбил из ее рук телефон.

Подозреваемого в развратных действиях задержали в Новосергиевке. Мужчина перевозил людей, подключившись к аккаунту своего земляка по имени Миркамал.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы 30-летний мужчина домогался 11-летней девочки.