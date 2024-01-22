Мужчина надругался над 11-летней девочкой на востоке Москвы

В Москве мужчина надругался над 11-летней девочкой за магазином и в подъезде

В Москве 30-летний мужчина домогался 11-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 января фигурант на автобусной остановке на 1-й Владимирской улице познакомился со школьницей. Он обманом завел ее за помещения магазина и надругался над ней. Затем он продолжил преступление в подъезде жилого дома. Отмечается, что мужчина снимал все на камеру телефона.

Потерпевшая вернулась домой и рассказала о произошедшем родителям, те обратились в полицию. Обвиняемого вскоре нашли и задержали. Возбуждено дело по части 4 статьи 131 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Мужчина уже признал вину и раскаялся. Сейчас следствие ходатайствует о его аресте.