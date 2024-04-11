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07:31, 11 апреля 2024Путешествия

Россиянка описала курорт Таиланда словами «полный релакс и лучшие тусовки»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская путешественница Саша Коновалова побывала на острове Панган и рассказала, что этот курорт подойдет как любителям спокойного отдыха, так и тем, кто предпочитает шумные вечеринки. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Полный релакс и лучшие тусовки в Таиланде», — такими словами описала она свои впечатления. Блогерша рассказала, что на Пангане ее особенно потрясла природа. «Непрерывно щебечут птицы, часто встречаются обезьяны, а буйная растительность кажется особенно сочной и зеленой», — пояснила она.

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В то же время остров славится шумными вечеринками. Россиянка отметила, что некоторые путешественники приезжают туда, только чтобы ежедневно веселиться до рассвета. «На Пангане кажется, будто остального мира вообще не существует», — заключила автор.

Другой российский турист Алексей Кутовой был не так сильно впечатлен пейзажами курорта. Он рассказал, что для него природа Пангана оказалась «хиленькой».

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      Мария Борисова
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