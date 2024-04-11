Российского военного осудили за самоволку и причинение тяжкого вреда здоровью

В Красноярске военный получил 13 лет за самоволку и причинение тяжкого вреда

Красноярский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в июне 2023 года рядовой, проходящий военную службу по контракту, самовольно оставил часть и уехал в Красноярск. Он же спустя четыре месяца вступился за сожительницу во время распития спиртных напитков и нанес ее обидчику несколько ножевых ранений.

Рядового задержали в октябре 2023 года и возбудили дело по статьям 337 («Самовольное оставление части или места службы») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ему назначили 13 лет колонии общего режима по совокупности наказаний по указанным статьям, а также двум ранее вынесенным приговорам.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы военнослужащего Виталия Безуглова, избившего и изрезавшего собутыльника из-за денег.