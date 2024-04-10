Российский военный напал на собутыльника из-за отказа дать денег на алкоголь

В Чите суд дал 3,5 года военному, избившему и изрезавшему приятеля из-за денег

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы военнослужащего Виталия Безуглова, избившего и изрезавшего собутыльника из-за денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, пьяный мужчина разозлился из-за отказа приятеля дать ему денег на покупку спиртного. Он избил его кулаками и руками, а затем несколько раз ударил кухонным ножом по голове и телу. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Военный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что такой приговор суд вынес путем частичного присоединения наказания к неотбытой части наказания по другому делу.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы военнослужащего Михаила Демина, отказавшегося участвовать в боевых действиях.