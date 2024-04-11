Сенатор Кастюкевич назвал «Голливудом» попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант на Тендровскую косу стала очередным «Голливудом» с целью оправдать средства, вкладываемые Западом в украинский конфликт. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, сообщает в четверг, 11 апреля, РИА Новости.

Политик также отметил, что любая провокация против России, спланированная Лондоном или кем бы то ни было еще, обречена на провал.

«Потому что они все воюют за деньги, а мы — за Родину и людей», — подчеркнул он.

Ранее 11 апреля российские силовики пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Согласно полученной информации, она была спланирована Лондоном. Взятый в плен спецназовец ВСУ Евгений Горин рассказал, что британцы также помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море.