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11:55, 11 апреля 2024Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело в связи с КТО в Нальчике

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь силовиков в ходе КТО в Нальчике

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в связи с проведением контртеррористической операции (КТО) в Нальчике, в ходе которой были уничтожены двое боевиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике.

Дела возбудили по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

По данным ведомства, двое вооруженных мужчин были обнаружены сотрудниками ФСБ в окрестностях Нальчика во время проведения мероприятий по задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность. На требование силовиков мужчины открыли огонь. Ответным огнем они были уничтожены.

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      Олеся Мицкевич
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