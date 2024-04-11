Следователи возбудили уголовное дело в связи с КТО в Нальчике

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь силовиков в ходе КТО в Нальчике

Следователи возбудили уголовное дело в связи с проведением контртеррористической операции (КТО) в Нальчике, в ходе которой были уничтожены двое боевиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской Республике.

Дела возбудили по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

По данным ведомства, двое вооруженных мужчин были обнаружены сотрудниками ФСБ в окрестностях Нальчика во время проведения мероприятий по задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность. На требование силовиков мужчины открыли огонь. Ответным огнем они были уничтожены.