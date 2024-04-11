Перестрелка силовиков с боевиками в пригороде Нальчика попала на видео

ФСБ обнародовала видео перестрелки с боевиками в пригороде Нальчика

Следователи возбудили уголовное дело в связи с КТО в Нальчике

Начало событий в новости Следователи возбудили уголовное дело в связи с КТО в Нальчике

ФСБ показала видео перестрелки с боевиками в пригороде Нальчика. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно дом и укрытие силовиков. Слышны звуки выстрелов и видны вспышки. Бойцы спецназа ФСБ осматривают дом, где прятались боевики.

После их ликвидации в Кабардино-Балкарии был отменен режим контртеррористической операции (КТО).

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ.

По данным ведомства, двое вооруженных мужчин были обнаружены сотрудниками ФСБ в окрестностях Нальчика во время проведения мероприятий по задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность. На требование силовиков мужчины открыли огонь и были уничтожены.