Силовые структуры
НАК сообщил об уничтожении двух боевиков в Нальчике
НАК: в ходе КТО в Нальчике уничтожили двух боевиков, планировавших теракты
Начало событий в новости Спецназ блокировал боевиков в Нальчике
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике были уничтожены двое боевиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Потерь среди мирных граждан и силовиков, принимавших участие в КТО, нет.
По данным НАК, уничтоженные боевики состояли в международной террористической организации. Они планировали совершение терактов и диверсий на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Режим КТО на части территории Нальчика и Черекского района был введен с 5 часов 12 минут 11 апреля.