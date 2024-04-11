Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 11 апреля 2024Силовые структуры

НАК сообщил об уничтожении двух боевиков в Нальчике

НАК: в ходе КТО в Нальчике уничтожили двух боевиков, планировавших теракты
Начало событий в новости Спецназ блокировал боевиков в Нальчике

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике были уничтожены двое боевиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Потерь среди мирных граждан и силовиков, принимавших участие в КТО, нет.

По данным НАК, уничтоженные боевики состояли в международной террористической организации. Они планировали совершение терактов и диверсий на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Режим КТО на части территории Нальчика и Черекского района был введен с 5 часов 12 минут 11 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Последнего участника стрельбы в «Москва-Сити» задержали за границей. Где он скрывался семь лет?

      Стало известно о возможном ударе по казарме на окраине Львова

      Стало известно о последствиях массированного удара по энергосистеме Харькова

      Подполье сообщило о потерях среди румынских наемников в ВСУ

      Медведев ответил на слова Байдена об окончании конфликта на Украине

      Хирург назвал опасными популярные у звезд пластические операции

      НАК сообщил об уничтожении двух боевиков в Нальчике

      Мужчина подал в суд на пятьдесят плохо отозвавшихся о свиданиях с ним женщин

      Бах оценил отношение России к МОК

      В подполье заявили о мощном взрыве у вокзала в Херсоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше