НАК сообщил об уничтожении двух боевиков в Нальчике

НАК: в ходе КТО в Нальчике уничтожили двух боевиков, планировавших теракты

Начало событий в новости Спецназ блокировал боевиков в Нальчике

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике были уничтожены двое боевиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Потерь среди мирных граждан и силовиков, принимавших участие в КТО, нет.

По данным НАК, уничтоженные боевики состояли в международной террористической организации. Они планировали совершение терактов и диверсий на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Режим КТО на части территории Нальчика и Черекского района был введен с 5 часов 12 минут 11 апреля.