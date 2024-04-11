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07:32, 11 апреля 2024Силовые структуры

Спецназ блокировал боевиков в Нальчике

НАК: в Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

В садовом товариществе «Насып» в Нальчике спецназ ФСБ блокировал причастных к терроризму боевиков. Они открыли огонь после предложения сдаться, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике ввели режим контртеррористической операции (КТО) с 5 часов 12 минут 11 апреля. Отмечается, что он действует на части территории Нальчика и Черекского района.

До этого в Махачкале суд арестовал до 1 июня троих подозреваемых в терроризме. Двое из них являются гражданами Таджикистана, а третий — их соотечественник, получивший гражданство России. Им вменяется участие в террористической организации.

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      Маргарита Пименова
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