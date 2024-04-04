Российский суд взял под стражу троих подозреваемых в терроризме

В Махачкале суд арестовал троих подозреваемых в терроризме

В Махачкале суд арестовал до 1 июня троих подозреваемых в терроризме. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Двое из них граждане Таджикистана, а третий — их соотечественник, получивший гражданство России. Им вменяется участие в террористической организации.

Из материалов дела следует, что они вступили в состав структурного подразделения этой организации.

3 апреля были заключены под стражу задержанные в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждане Таджикистана. По данным правоохранителей, они участвовали в финансировании и обеспечении оружием исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Режим КТО в Дагестане объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.