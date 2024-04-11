Учительница физкультуры занялась сексом с ученицей во время школьной поездки

CBC News: в Канаде учительницу физкультуры обвинили в изнасиловании ученицы

В Канаде арестовали учительницу из провинции Манитоба, которая вступила в сексуальные отношения с ученицей младше 18 лет. Об этом сообщает CBC News.

41-летнюю Аманду Рашель Шерретт из города Виннипег обвинили в неоднократных изнасилованиях подростка. По данным полиции, сначала учительница физкультуры «завоевала доверие девушки», а после занялась с ней сексом во время школьной поездки. Шарретт продолжила преследовать пострадавшую и после того, как та окончила школу.

Следователи пока не рассказывают, когда именно были совершены преступления. Помимо прочего, в ее деле имеются обвинения в сексуальной эксплуатации лица младше 18 лет при помощи электронных средств связи.

Расследование началось 18 марта, после того, как о возможной незаконной деятельности Шарретт полицию предупредила Служба по делам детей и семьи. Женщину сразу же уволили. 29 марта ей предъявили официальные обвинения. В полиции также заявили, что в деле может быть более одного пострадавшего.

На данный момент женщина вышла на свободу. Расследование находится в завершающей стадии, дата первого судебного заседания пока не назначена.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Иллинойс, которая изнасиловала шестиклассника у себя дома. Мать пострадавшего заподозрила неладное, так как он «стал вести себя иначе» после похода в гости к педагогу.