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19:47, 11 апреля 2024Бывший СССР

Украина отсудила миллионы долларов у иностранных поставщиков снаряжения

Министерство обороны Украины отсудило миллионы долларов у поставщиков снаряжения

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

В Министерстве обороны Украины заявили, что ведомство выиграло два арбитражных суда у иностранных поставщиков снаряжения. Утверждается, страна отсудила 2,7 миллиона долларов за несоблюдение сроков поставок.

«Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины средства», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что Украина полностью выполнила свои обязательства по договору, но не получила товаров в срок. Более того, поставщики не привезли часть товаров, оплаченную по договору.

Теперь западные компании по решению суда также обязаны выплатить процент, который начисляется вплоть до момента возвращения денег Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Олафа Шольца за отказ поставлять Украине ракеты Taurus. По его словам, канцлер хочет приберечь мощное оружие для защиты своего государства в будущем.

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      Илья Таксюр
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