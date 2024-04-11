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12:02, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Армении раскрыли подробности сотрудничества с США

Вице-премьер Армении Григорян: сотрудничество с США не направлено против ЕАЭС
Мгер Григорян

Мгер Григорян. Фото: Александр Гальперин / POOL / ТАСС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян раскрыл подробности сотрудничества Армении и США, по его словам это не направлено против Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Слова политика передает РИА Новости.

По его словам, Армения анонсировала намерение диверсифицировать торгово-экономические связи, а подобной политики придерживаются многие страны, что не совершается против какого-либо союза или другой страны.

«Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС», — добавил Григорян.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что Вашингтон и Брюссель пытаются добиться выхода Армении из ЕАЭС и ОДКБ.

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      Валентин Карант
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