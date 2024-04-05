МИД России заявил о желании Вашингтона добиться выхода Армении из ОДКБ

МИД России: Вашингтон и Брюссель хотят добиться выхода Армении из ОДКБ

Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Нам известно, что Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что объемы грантовой поддержки Брюсселя не могут сравниться с многомиллиардными выгодами, которые Армения получает от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ.

Ранее в МИД заявили, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе.