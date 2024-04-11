ФСБ: британцы снабжают ВСУ новыми видами взрывчатки и обучают диверсантов

Великобритания поставляет новые виды взрывчатки подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и средства разведки. Об этом РИА Новости сообщил анонимный сотрудник ФСБ России.

По его словам, экспериментальные образцы поставляемых Лондоном взрывчатых веществ тестируются в реальных условиях для применения против Вооруженных сил России. Также британцы помогают ВСУ разрабатывать тактику средств разведки и обучают украинских диверсантов.

11 апреля ФСБ и МВД пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Утверждается, что она была спланирована Великобританией. Взятый в плен старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин рассказал, что британцы помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море, а также в подготовке других акций против России.