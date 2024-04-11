Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:35, 11 апреля 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о поставках Лондоном новых видов взрывчатки ВСУ

ФСБ: британцы снабжают ВСУ новыми видами взрывчатки и обучают диверсантов

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Великобритания поставляет новые виды взрывчатки подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и средства разведки. Об этом РИА Новости сообщил анонимный сотрудник ФСБ России.

По его словам, экспериментальные образцы поставляемых Лондоном взрывчатых веществ тестируются в реальных условиях для применения против Вооруженных сил России. Также британцы помогают ВСУ разрабатывать тактику средств разведки и обучают украинских диверсантов.

11 апреля ФСБ и МВД пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Утверждается, что она была спланирована Великобританией. Взятый в плен старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин рассказал, что британцы помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море, а также в подготовке других акций против России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      Трамп выпал из списка богатейших людей мира

      Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Apple удвоила производство iPhone в Индии

      Переписки в WhatsApp тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам

      Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

      Пленный боец ВСУ рассказал о своем спасении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше