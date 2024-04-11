В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме

Сенатор Пушков: США осознают, что исключить Крым из состава России не получится

Власти США осознают, что исключить Крым из состава России не получится. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на слова помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер о необходимости вернуть полуостров Украине. Комментируя ее высказывание, Пушков задался вопросом, как именно Вашингтон намерен этого добиться. «Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», — отметил он.

Сенатор также оценил призыв Уолландер преподать «урок» России. «Все идет к тому, что урок будет преподан самим Соединенным Штатам: не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия», — предупредил он.

Ранее помощник министра обороны заявила, что «исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, жизненно необходимо, чтобы преподать президенту России Владимиру Путину урок». Однако, уточнила она, решение по Крыму должна принимать Украина.