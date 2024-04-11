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13:17, 11 апреля 2024Мир

В США шестилетний мальчик принес в школу пистолет и прострелил руку учителю

NYT: в США шестилетний мальчик прострелил руку учителю в школе

Фото: John C. Clark / AP

Шестилетний мальчик принес пистолет в школу в штате Вирджиния в США и прострелил руку своему учителю. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, заместителю директора школы Эбони Паркер предъявили обвинение в пренебрежении безопасностью детей, поскольку в этот день ее предупреждали, что ученик «находится в агрессивном настроении» и имеет при себе огнестрельное оружие. Однако она отклонила просьбу школьного консультанта о разрешении обыскать его.

«Менее чем через полчаса учительница Эбигейл Цвернер была в классе вместе с [этим учеником] и 15 другими первоклассниками, когда он вытащил 9-миллиметровый пистолет Taurus и выстрелил в нее с расстояния менее шести футов», — говорится в публикации.

Пуля прошла сквозь руку и попала в грудь. Пистолет, в котором было еще семь патронов, заклинило после первого выстрела. Ученики спрятались в соседнем классе, а Цвернер прошла по коридору и потеряла сознание перед дверью в кабинет директора, но осталась жива.

Отмечается, что ученик нашел пистолет в сумочке матери, Дежи Тейлор. Ее приговорили к 45 месяцам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия и преступном пренебрежении ребенком.

Ранее в Лейквудской церкви в американском штате Техас произошла стрельба. Уточняется, что в ходе происшествия сильно ранили ребенка.

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      Виктория Кондратьева
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