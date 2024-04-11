В Запорожье отреагировали на призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Рогов обвинил Борреля в цинизме из-за призыва к России вывести войска с ЗАЭС

Слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия должна вывести войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), являются цинизмом, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он отметил, что глава европейской дипломатии осудил атаки на ЗАЭС, однако не упомянул о причастности к ним Украины. При этом, возмутился Рогов, дипломат считает, что Россия должна отдать станцию в руки «боевиков, занимающихся ядерным терроризмом». «Боррель — циничный мерзавец и негодяй», — заявил он.

Ранее Боррель предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за ударов по ЗАЭС. По его мнению, Российская армия «должна уйти со станции».