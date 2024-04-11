Вице-президент США и премьер Японии выпили за «Хиросиму»

Харрис и премьер Японии Кисида подняли бокалы за бейсбольную команду Хиросимы

Вице-президент США и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи подняли бокалы за бейсбольную команду города Хиросимы Hiroshima Toyo Carp. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подниму бокал за своих любимых "гигантов" Сан-Франциско (бейсбольный клуб San Francisco Giants — прим. «Ленты.ру») и за ваших Hiroshima Toyo Carp и за все прочные связи между нашими странами», — заявила Харрис в ходе встречи с японским премьер-министром.

Ранее стало известно, что в рамках своего визита в Вашингтон Кисида выступит перед Конгрессом США.