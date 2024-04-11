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11:49, 11 апреля 2024Мир

Премьер Японии выступит перед Конгрессом США и попросит денег для Украины

Премьер Японии Кисида выступит перед Конгрессом США и попросит денег для Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Globallookpress.com

Премьер Японии Фумио Кисида в рамках своего визита в Вашингтон выступит перед Конгрессом США и попросит денег на помощь Украине. Об этом сообщает Euronews.

«Аудитория выступления Кисиды в Конгрессе будет включать многих республиканцев, которые настаивают на том, чтобы США играли менее активную роль в мировых делах, поскольку они следуют идеалу "Америка прежде всего" Дональда Трампа, предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что премьер подчеркнет в ходе своего выступления ценность союза Японии и США. Авторы материала также обращают внимание на то, что удерживаемый в Палате представителей пакет военной помощи предназначен в том числе и для Азии, прежде всего Тайваня.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин распространила письмо, в котором призвала отстранить спикера Палаты Майка Джонсона и обосновала необходимость его отставки. В свою очередь, он предложил ей должность своего советника, а также заявил о проведении 12 апреля совместной пресс-конференции с экс-президентом США Дональдом Трампом.

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      Максим Габриелян
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