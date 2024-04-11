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09:10, 11 апреля 2024Мир

Спикер Палаты представителей США предложил своему врагу должность советника

AP: спикер Джонсон предложил критикующей его республиканке Грин стать советником

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил критикующей его конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин стать советником. Об этом сообщает Associated Press (AP).

После неудачи с предложениями Джонсона в Конгрессе он решил заручиться поддержкой кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам представителя предвыборного штаба Трампа, 12 апреля Джонсон планирует провести пресс-конференцию с экс-президентом США, на которой они сделают совместное заявление.

Спикер законодательного органа также пошел на неожиданный шаг и предложил своему главному политическому врагу — республиканке Марджори Тейлор Грин — занять консультативную должность советника. Грин сказала журналистам, что она «подождет и посмотрит».

Ранее Тейлор Грин распространила письмо с призывом отстранить Джонсона от должности, обвинив его в предательстве интересов собственной партии.

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      Лина Пивоварова
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