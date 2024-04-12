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10:24, 12 апреля 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина примерила купальники на камеру

46-летняя актриса Любовь Толкалина показала фигуру в купальниках в примерочной

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» запечатлела себя у зеркала в примерочной, отметив, что вновь собирается в поездку. При этом она предстала перед камерой в трех слитных купальниках.

Сначала звезда надела голубую модель с глубоким декольте. Затем знаменитость станцевала в купальнике черного цвета, а также попозировала в белом, украшенном стразами. «Есть еще и такое, но это только чтобы замуж на глубине», — высказалась о последнем наряде артистка.

В марте Любовь Толкалина снялась обнаженной, сидя на полу перед зеркалом со скрещенными ногами.

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      Карина Черных
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