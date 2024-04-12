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10:38, 12 апреля 2024Из жизни

Девушка ушла охотиться на призраков и не вернулась

В Италии в заброшенной церкви нашли тело охотившейся на призраков француженки

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Девушку, которая ушла охотиться на призраков, нашли обескровленной в итальянской церкви. Об этом пишет CNN.

22-летнюю француженку обнаружили в заброшенной церкви в северном регионе Италии Валле-д'Аоста в первые выходные апреля. Девушку несколько раз ударили походным ножом, после чего, по мнению судмедэксперта, она истекла кровью. На теле также обнаружили два огнестрельных ранения — на шее и на животе. Однако оба выстрела были совершены уже после того, как жертва перестала дышать. При этом часть крови была убрана с пола. Полиция не обнаружила на месте следов борьбы.

Неназванная девушка накануне покинула деревню недалеко от Лиона, где она жила, и не вернулась. Родным она сказала, что отправляется в некий особняк с призраками. Полиция полагает, что поездка была связана с роликом для платформы TikTok — часть пользователей социальной сети из Франции как раз в это время устраивали «охоту на призраков» в рамках челленджа. Правоохранители также не исключают версии жертвоприношения, «добровольного умерщвления» или пошедшей не по плану попытки снять пранк-видео в атмосферных декорациях.

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По информации полиции, жертву видели в окрестностях с неизвестным мужчиной накануне происшествия, и они были одеты «как вампиры». Заметившая пару свидетельница, рассказала, что девушка выглядела бледной и истощенной, как «ходячий мертвец». На месте преступления не нашли ни телефона, ни документов, но там был небольшой рюкзак с продуктами и упаковкой маршмеллоу. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США поймали и осудили на пожизненный срок мужчину, который расправился с учительницей из штата Техас в 1995 году. Неизвестный напал на Мэри Кэтрин Эдвардс из города Бомонт в январе 1995-го.

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      Антонина Черташ
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