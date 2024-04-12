Экс-премьер Украины оценил падение рейтингов Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров: рейтинги Зеленского постоянно снижаются

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снижается каждый месяц. Об этом заявил бывший бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram.

По его словам, украинские граждане не одобряют действия действующих властей, рейтинг доверия к ним постоянно снижается. Несмотря на это, украинские власти «не останавливаются и штампуют одно непопулярное решение за другим». Это и приводит к падению рейтинга как президента, так и Верховной Рады, считает Азаров.

«Чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем больше он будет использовать силовое принуждение как метод управления государством», — оценил ситуацию бывший глава украинского правительства.

Ранее Азаров заявил, что Зеленский станет нелегитимным самозванцем после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий. По словам бывшего политика, выпущенные украинским лидером нормативно-правовые акты после указанной даты не будут иметь законной силы. В Конституции Украины указано, что срок полномочий президента — пять лет, добавил Азаров.