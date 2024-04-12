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20:27, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Бородина пригрозила судом обвинившей ее в обмане эскортнице

Бородина пригрозила судом обвинившей ее в обмане героине шоу «Открытый прием»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слова героини шоу «Открытый прием», сотрудницы сферы эскорт-услуг Анастасии Железновой, обвинившей ее в обмане. В беседе с Super ведущая пригрозила оппонентке судом.

Бородина заявила, что она не давала Железновой обещания заплатить гонорар за съемки и компенсировать стоимость авиабилета, хотя героиня шоу и утверждает обратное. «Во-вторых, по условиям контракта герою шоу предоставляется безвозмездное право на участие. (...) И последнее: условиями соглашения предусмотрено, что оно не влечет финансовых последствий для продюсера», — отметила ведущая.

Кроме того, Бородина заверила, что у нее не возникает никаких правоотношений с героями шоу, поскольку и она сама, и участники заключают контракты с продюсерским центром. Ведущая добавила, что планирует обратиться в полицию и суд.

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Причиной возмущения Бородиной стал ролик, который Железнова опубликовала на YouTube. В нем участница шоу заявила, что Бородина не выплатила ей гонорар за съемки и не компенсировала стоимость авиабилета, хотя и, по ее словам, обещала сделать это. В описании ролика Железнова указала, что Бородина и ее сотрудники нечестно и несправедливо поступили с ней. Видео же называется «Бородина кидает на деньги Железнову».

Ранее сообщалось, что Бородина пожаловалась на трудности работы с бывшей коллегой по «Дому-2» Ксенией Собчак. Она заявила, что под Собчак было сложно подстраиваться.

Бородина представила свое новое шоу «Открытый прием» 20 марта. Она заявила, что YouTube-проект представляет собой «эксклюзивное психологическое интервью», в ходе которого она с психологом будет разбираться в различных жизненных ситуациях. Железнова стала героиней первого выпуска. В нем также поучаствовал психолог и ведущий Марк Бартон.

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      Олег Давыдов
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