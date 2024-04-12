Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 12 апреля 2024Россия

Глава МЧС прибыл еще в один российский регион из-за ситуации с паводками

Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край для оценки ситуации с паводками
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить ситуацию с паводками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко [Куренков] оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава МЧС в ходе поездки планирует проверить работы по ликвидации последствий затоплений и оказании помощи населению.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      В России опровергли информацию о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана

      Застрявшие посреди океана моряки неделю питались кокосами на необитаемом острове

      Оксана Самойлова снялась обнаженной в душе

      Россиянин выиграл миллион рублей после года участия в лотерее

      Мать финалиста «Фабрики звезд» продала квартиру ради новой студии сына

      В России ответили на призывы Украины относительно Олимпиады-2024

      Причину изнурительной проблемы со сном объяснили

      Пассажир устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Турцию

      Глава МЧС прибыл еще в один российский регион из-за ситуации с паводками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше