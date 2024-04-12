Глава МЧС прибыл еще в один российский регион из-за ситуации с паводками

Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край для оценки ситуации с паводками

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить ситуацию с паводками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко [Куренков] оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава МЧС в ходе поездки планирует проверить работы по ликвидации последствий затоплений и оказании помощи населению.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.