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22:44, 12 апреля 2024Мир

В США пройдет форум по вопросам восстановления экономики Украины

Госдеп: Вашингтон и Киев 17 апреля обсудят восстановление украинской экономики

Фото: Global Look Press

США и Украина 17 апреля проведут форум в Вашингтоне и обсудят вопросы восстановления украинской экономики, сообщили в Госдепартаменте. Об этом пишет РИА Новости.

«Госдеп, USAID (Агентство США по международному развитию — прим. «Ленты.ру») и министерство торговли совместно с правительством Украины и Торговой палатой США проведут форум американо-украинского партнерства», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Главной темой мероприятия станет вопрос помощи в восстановлении экономики Украины, по мере того как Киев ее «стабилизирует».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка писало, что страны Запада и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после окончания специальной военной операции. На восстановление страны может потребоваться более триллиона долларов.

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      Марина Совина
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