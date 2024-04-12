В Москве научились использовать гравитацию для помощи людям

Ракова: космические разработки применяют для помощи москвичам с инвалидностью

В Москве применяют космические разработки для реабилитации людей с инвалидностью и тяжелыми травмами. В частности, в Научно-практическом реабилитационном центре проходят занятия на антигравитационной дорожке. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Современные технологии открывают новые возможности в области реабилитации, чем мы активно пользуемся, — отметила заммэра. — Например, применяем оборудование, созданное учеными аэрокосмической сферы. Разработки космической промышленности, которые использует Москва, сегодня успешно помогают людям, нуждающимся в особой поддержке и заботе».

Для постепенного восстановления сил на ранних этапах реабилитации и в качестве продолжения роботизированной терапии ходьбы используется антигравитационная дорожка. Она позволяет снизить нагрузку на мышцы и суставы. Чтобы облегчить состояние людей, проходящих реабилитацию, в центре используется барокамера, принцип действия которой основан на контролируемом изменении атмосферного давления. Такая терапия показана, в частности, при травмах спины и последствиях инсульта. В условиях барокамеры в разы увеличивается концентрация кислорода в крови, улучшается метаболизм, ускоряются процессы заживления, снижается внутричерепное давление и укрепляется иммунитет, отмечают специалисты.

Еще одна космическая разработка, применение которой нашли московские специалисты — имитатор подошвенной опорной нагрузки «Корвит». Этот прибор, который выглядит как ботинки с открытым носом и позволяет восстановить утраченный навык ходьбы. Людям после инсульта «Корвит» помогает скорее восстановить способность ходить, а детям с ДЦП — развить ее с нуля.

Кроме того, для реабилитации людей с атрофией мышц и временной потере двигательной способности в центре используют иммерсионные ванны. Они подразумевают погружение в состояние, аналогичное невесомости. Тело человека окутывает мягкой водонепроницаемой мембранной, а затем на него оказывается равномерное давление воды.

Также в центрах есть внешне напоминающий скафандр нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм «Атлант» и Альфа-капсула. «Атлант» представляет собой комбинезон со встроенными трубчатыми камерами, который создает условия для удержания вертикальной позы и формирования осанки, и дает возможность людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и поражениями центральной нервной системы почувствовать свое тело. Альфа-капсула позволяет проводить процедуры глубокой релаксации и медитации. Это помогает психоэмоциональное состояние человека.