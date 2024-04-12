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17:38, 12 апреля 2024Наука и техника

Ремонт iPhone с помощью бывших в употреблении деталей разрешили

Apple разрешила ремонтировать iPhone с помощью старых деталей

Фото: PK Studio / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple разрешила пользователям и сервисным центрам разбирать iPhone на запчасти и использовать их для ремонта других гаджетов. Об этом сообщает издание MacRumors.

В документе на сайте компании уточняется, что сервисные центры и клиенты могут свободно использовать бывшие в употреблении детали от старых смартфонов. Специалисты смогут применять их в ремонте поврежденных устройств. В первую очередь компания разрешила обслуживать iPhone 15, затем старые детали можно будет применять при ремонте других смартфонов.

Новые правила также распространяются на использованные биометрические датчики Face ID и Touch ID. Раньше для их корректной работы на новом устройстве они должны были быть откалиброваны инженерами Apple.

Также в компании заявили, что расширяют функционал Activation Lock. Эта опция, которая не позволяет полноценно использовать бывшие в употреблении детали, если iPhone, с которого они были сняты, находится в режиме пропажи. «Мы рады предоставить нашим клиентам еще больше выбора, одновременно помогая продлить срок службы наших продуктов и их деталей», — заключили в Apple.

В середине феврале стало известно, что в компании Apple выступили против права на ремонт своих гаджетов с помощью стороннего оборудования. Представили корпорации объяснили это политикой Apple.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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