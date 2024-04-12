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21:51, 12 апреля 2024Россия

Из затопленных домов в Оренбуржье эвакуировали 13 тысяч человек

Из затопленных районов Оренбуржья эвакуировали более 13 тысяч человек

Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

В Оренбуржье из затопленных домов эвакуировали более 13 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram.

Среди эвакуированных граждан более 3000 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении. Более 1000 человек уже разместили в пунктах временного содержания в безопасных районах, где для них организовано трехразовое питание и созданы необходимые условия.

«1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного содержания», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в безопасные районы эвакуировали более 600 сельскохозяйственных животных.

Ранее власти заявили о невозможности восстановления почти половины домов в Оренбуржье. Местные жители, лишившиеся дома, смогут получить жилищные сертификаты, чтобы приобрести новое жилье.

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      Маргарита Миронова
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