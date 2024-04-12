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15:45, 12 апреля 2024Экономика

Власти заявили о невозможности восстановления почти половины домов в Оренбуржье

Файзуллин: 40 % пострадавших от паводка домов в Оренбуржье не восстановить

Фото: Ольга Кузьмина / Коммерсантъ

Почти половину домов в Оренбуржье, которые пострадали из-за паводка, невозможно будет восстановить после того, как сойдет вода. Об этом глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил в эфире Первого канала.

«Мы считаем, что 40 процентов домов в Оренбургской области не восстановить. Это пока по предварительным оценкам», — рассказал представитель власти. Файзуллин добавил, что граждане, которые лишились дома, смогут получить жилищные сертификаты, чтобы приобрести новое жилье.

В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал, что жителям региона, оставшимся без крова из-за паводка, целиком возместят его стоимость. Ранее сообщалось, что семьям в Орске, которые потеряли жилье после прорыва дамбы, выплатят по 100 тысяч рублей. Уточнялось, что это не компенсация, а первоочередная помощь, которая позволит людям оправиться от беды.

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      Полина Кислицына
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