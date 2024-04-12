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15:23, 12 апреля 2024Экономика

Лишившимся жилья из-за паводка оренбуржцам пообещали возместить его стоимость

Паслер: жителям Оренбуржья, лишившимся жилья, полностью возместят его стоимость

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителям Оренбуржья, лишившимся жилья из-за паводка, полностью возместят его стоимость. Такое обещание дал глава региона Денис Паслер в ходе встречи с пострадавшими гражданами, его слова приводит пресс-служба правительства.

Губернатор заверил, что граждане, попавшие в зону подтопления и оставшиеся без жилья, получат эквивалентную сумму на покупку нового. «Я знаю, что есть вопросы, связанные с жильем. Там, где оно полностью утрачено, снесено, будут производиться выплаты на приобретение в полном объеме. Такие случаи есть - это не подтопление, это, подчеркиваю, полная утрата жилья», — заявил Паслер. Он также дал поручение соответствующим службам и ведомствам в срочном порядке оформить жилье, которое попало в зону подтопления, но при этом не было зарегистрировано как собственность, чтобы его жильцы смогли получить такую же поддержку, как и другие пострадавшие от паводка.

Днем ранее стало известно, что несколько сотен домов, освободившихся от воды в Орске после паводков, начали восстанавливать. Дамбу в Орске Оренбургской области прорвало 5 апреля, в связи с чем тысячи жилых домов в городе и в областном центре оказались затоплены.

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      Полина Кислицына
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