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18:25, 11 апреля 2024Экономика

В Оренбуржье начали восстанавливать дома после паводков

Начались работы по восстановлению 588 домов в Орске

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Освободившиеся от воды после паводков дома в Орске Оренбургской области начали восстанавливать. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, сообщает РИА Новости.

К настоящему времени от воды освободились 588 домов. Проводится работа, чтобы определить первичный ущерб и суммы, которые необходимо выделить для восстановления. Для этого специальные сотрудники обходят дома и квартиры.

Президент России Владимир Путин призвал заранее готовиться к восстановлению домов после паводка в российских регионах. О этом он заявил в ходе видеосовещания по паводкам в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях.

По последним данным половодье затронуло 39 российских регионов.

Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области — в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков превысила 40 миллиардов рублей.

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      Мария Черкасова
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