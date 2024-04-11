В Оренбуржье начали восстанавливать дома после паводков
Освободившиеся от воды после паводков дома в Орске Оренбургской области начали восстанавливать. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, сообщает РИА Новости.
К настоящему времени от воды освободились 588 домов. Проводится работа, чтобы определить первичный ущерб и суммы, которые необходимо выделить для восстановления. Для этого специальные сотрудники обходят дома и квартиры.
Президент России Владимир Путин призвал заранее готовиться к восстановлению домов после паводка в российских регионах. О этом он заявил в ходе видеосовещания по паводкам в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях.
По последним данным половодье затронуло 39 российских регионов.
Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области — в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков превысила 40 миллиардов рублей.