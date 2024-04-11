Власти Оренбуржья оценили ущерб от паводков

Губернатор Паслер: ущерб от паводков в Оренбуржье превышает 40 млрд руб

Сумма ущерба от весенних паводков в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Как уточняется, последствия наводнения оценены лишь предварительно — вода в регионе еще не спала. «На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд рублей. Но, понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», — доложил глава области.