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08:36, 12 апреля 2024Бывший СССР

Латвия выдворит десятки россиян за незнание языка

«Известия»: Латвия выдворит 24 гражданина России за незнание языка

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ближайшие 30 дней власти Латвии депортируют 24 гражданина России, не сдавших экзамен по латышскому языку. Об этом сообщают «Известия».

11 апреля сейм страны одобрил поправки в иммиграционный закон: он предусматривает расширение числа россиян, которым будет предписано сдать экзамен на знание латышского языка ради продления вида на жительство.

Россиянам, которые владеют постоянным видом на жительство, до 1 сентября 2023 года нужно получить сертификат о владении языком на уровне A2. В ином случае их документы должны были быть аннулированы.

Уточняется, что очередные нововведения затронут почти 5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из Латвии в Москву 83-летнего инвалида Александра Дмитриева захотели депортировать из России из-за указанной в его паспорте фамилии.

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      Юлия Мискевич
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